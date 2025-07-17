Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе надзорной деятельности прокуратура Экибастуза установила, что крупные предприятия региона несвоевременно и не в полном объеме выплачивали налоги, сообщает Kazpravda.kz

По данным прокуратуры Павлодарской области, в ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б.Нуржанова» при ремонте оборудования были отнесены на вычет суммы по товарам, работам и услугам, которые не связаны с деятельностью для получения дохода. В результате не уплачены налоги на общую сумму 421 млн тенге.

Кроме того, ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» снизила оборот по реализации продукции, что также повлияло на поступления в бюджет — сумма недоплаты составила 550 млн тенге.

«По акту надзора фискальными органами был проведён камеральный контроль, а также организованы административные заслушивания с участием налогоплательщиков. По итогам проведенной работы все выявленные нарушения устранены, налоговые обязательства предприятиями исполнены в добровольном порядке, а недостающие суммы полностью перечислены в государственный бюджет», – говорится в информации.

Также ранее стало известно, что отечественный товаропроизводитель АО «Востокмашзавод» (ВМЗ) обратился в Главную транспортную прокуратуру в связи с многомиллиардными необоснованными штрафами за простой вагонов со стороны ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» (КТЖ-ГП).