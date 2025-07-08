Прокуратура отменила незаконные штрафы КТЖ к инвестору на 4 млрд тенге

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Незаконная практика, длившаяся с 2022 года, прекращена

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отечественный товаропроизводитель АО «Востокмашзавод» (ВМЗ) обратился в Главную транспортную прокуратуру в связи с многомиллиардными необоснованными штрафами за простой вагонов со стороны ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» (КТЖ-ГП), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона РК «О железнодорожном транспорте» ответственность за простой вагонов несут грузоотправители, грузополучатели, владельцы путей и вагонов. Однако на момент предъявления претензий ВМЗ не являлся ни одним из указанных субъектов и не имел обязательств по оплате соответствующих сборов и штрафов.

Тем не менее проблема оставалась нерешенной с 2022 года. Незаконные действия КТЖ-ГП привели к образованию необоснованной задолженности и нарушению прав инвестора.

По представлению Главной транспортной прокуратуры, КТЖ-ГП исключены необоснованные начисления на сумму 4 млрд тенге, незаконная практика прекращена, заключили в ГП РК.

#КТЖ #прокуратура #нарушение #штрафы

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