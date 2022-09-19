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Экономика
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах

В Комитете по регулированию естественных монополий Министерства экономики РК рассказали о результатах снижения тарифов на комуслуги в регионах за месяц, сообщает Kazpravda.kz.

В августе Комитет по регулированию естественных монополий сообщал о снижении тарифов на коммунальные услуги в ряде регионов страны по результатам рассмотрения отчетов субъектов естественных монополий об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы за 2020-2021 годы на общую сумму 9,05 млрд тенге, напомнили в пресс-службе.

На сегодня, в рамках проведения анализа отчетов СЕМ за 2021 год, дополнительно были снижены тарифы на общую сумму 609 млн тенге в 12-ти регионах, а именно в Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Мангистауской, Павлодарской, Кызылординской областях в сферах услуг водоснабжения – 162 млн тг, теплоснабжения – 379 млн тг, водоотведения – 22 млн тг, передачи электрической энергии – 37 млн тг, транспортировки товарного газа – 9 млн тг.

В результате, на текущий момент общая сумма утвержденных ВКТ составляет 9,66 млрд тенге (с учетом ранее озвученных сумм), отметили в КРЕМ.

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