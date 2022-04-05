Почти на 9 тенге снизился курс доллара на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,91 тенге, снизившись на 8,92 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,14 тенге и составил 5,58 тенге.

Торгов по евро не проводилось. Нацбанк установил его курс в 520,41 тенге, курс китайского юаня установлен в 74,3 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464-470 тенге, евро – 507-516 тенге, российский рубль – 5,4-5,9 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 5 апреля. Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,10%, составив $8103,89 за баррель. Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае поднялась на 0,90% — до $108,58 за баррель.