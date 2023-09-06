Почти полмиллиарда долларов потеряет компания Warner Bros. из-за забастовок

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Компания Warner Bros. Discovery ожидает, что из-за продолжающейся забастовки сценаристов, а также Гильдии киноактеров и Федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) потеряет до $500 млн. Об этом говорится в отчете для комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Фото: kazpravda.kz

«Компания предполагает, что финансовые последствия забастовок для Warner Bros. Discovery сохранятся до конца 2023 года. <…> Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до вычета. — Ред.) окажет негативное влияние примерно на $300–$500 млн», — говорится в отчете.

В компании отметили, что ее руководство надеется на прекращение забастовок, несмотря на невозможность предсказать, когда именно это произойдет.

В начале мая голливудские сценаристы начали забастовку из-за низких зарплат. Агентство Bloomberg назвало ее крупнейшей за последние 15 лет. Отмечалось, что контракт между Гильдией сценаристов Америки и студиями Голливуда истек 1-го числа того месяца, а шестинедельные переговоры не привели к какому-либо результату.

В середине июля Американская гильдия актеров SAG-AFTRA также начала забастовку после безуспешных попыток переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда.

#США #кино #Голливуд #актер #забастовка

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