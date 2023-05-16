Почти полтонны наркотиков изъяли полицейские в СКО

Как отметили в полиции, за последние 10 лет это самая крупная партия марихуаны, изъятая в регионе.

Фото МВД РК

Оперативники управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Северо-Казахстанской области задержали подозреваемых в сбыте наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

"На автодороге Петропавловск - Астана стражи порядка потребовали остановки автомобиля Volkswagen Passat. После непродолжительной погони вблизи села Астраханка Аккайынского района машина была задержана. В салоне находились двое петропавловцев 29 и 30 лет, младший из них ранее был судим за незаконное обращение с наркотиками. Из багажника изъято 5 мешков с марихуаной высушенной общим весом свыше 128 кг, что относится к особо крупному размеру", - говорится в сообщении.

В гараже 29-летнего подозреваемого изъяли еще свыше 200 кг марихуаны и 21,3 кг гашиша. Суммарный вес изъятых наркотиков составляет 464 кг.

Как отметили в полиции, за последние 10 лет это самая крупная партия марихуаны, изъятая полицейскими в области.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК.

Подозреваемые арестованы, ведётся следствие.