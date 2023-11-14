Почти целый лес вырубили двое мужчин в Жетысу

В общей сложности было вырублено около тысячи деревьев в лесополосе

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Двум мужчинам грозит наказание за незаконную порубку деревьев с придорожной лесополосы в области Жетысу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По данным департамента, в Аксуском районе правоохранители задержали грузовик с прицепом, груженным доверху свежеспиленными деревьями. При разбирательстве выяснилось, что деревья вырубили между поселками Кызылагаш и Сагабуен.

"В общей сложности было вырублено около тысячи деревьев в лесополосе. Кубатура и причиненный ущерб пока устанавливается. По факту возбуждено уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 340 УК РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников", – сообщили в полиции Аксуского района.

Отмечается, что по подозрению в незаконной порубке в материалах дела выступают двое мужчин, 1985 и 1995 годов рождения, проживающих в Талдыкоргане и Алматы. В отношении задержанных избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке".



