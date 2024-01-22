Под колесами поезда погибли два железнодорожника в Жамбылской области

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать несчастного случая не удалось, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП на транспорте

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что по факту смерти двух человек на перегоне «Жидели-Берлик-1» Жамбылской области проводятся необходимые следственные действия.

"21 января по вышеуказанному факту в Линейном отделе полиции на станции Шу начато досудебное расследование по нарушению правил безопасности движения железнодорожного транспорта. Другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК", – отметили в ДП.

В пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы" уточнили, что комиссия проведет расследование.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать несчастного случая не удалось. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала комиссия КТЖ", – отметили в компании.

Отметим, на прошлой неделе также стрелочник попал под поезд в Карагандинской области.

#смерть #КТЖ #поезд #машинист

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