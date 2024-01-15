Стрелочник попал под поезд в Карагандинской области
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Для выяснения причин произошедшего создана спецкомиссия.
На внутренних железнодорожных путях АО «Шубарколь комир» произошел несчастный случай, повлекший гибель сотрудника, сообщает Kazpravda.kz.
Как сообщили в организации, при проведении работ дежурный стрелочного поста попал под движущийся состав порожних вагонов.
Для выяснения причин произошедшего создана специальная комиссия. Начато расследование.
Коллектив и руководство Шубарколь комир окажет необходимую помощь родным погибшего, добавили в компании.