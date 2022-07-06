Под своей крышей

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Гуля Сейсембаева

В Нур-Султане накануне Дня столицы ключи от квартир получили свыше 300 очередников и работающей молодежи.

Среди очередников – дети-сироты, неполные семьи, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 групп, пенсионеры. Часть квартир также была реализована по программе для работающей молодежи. По словам заместителя акима столицы Нурлана Нуркенова, принявшего участие в церемонии вручения ключей, в столице увеличен объем строи­тельства доступного социального жилья. К примеру, если в 2018 году было построено 1 100 квартир, в 2019 году– 2 900 квартир, то в 2020 году – 7 000, в 2021 году – порядка 10 000 квартир.

– Планку по объему строительства необходимо сохранять. Для этого задействована вся строительная индустрия – как местные заводы, так и домостроительные комбинаты, – сказал Нурлан Нуркенов.

По информации пресс-службы столичного акимата, жилой комп­лекс расположен по прос­пекту Улы Дала, за каналом Нура-Есиль и входит в бигвилль Jetisu. На территории, помимо жилых кварталов, запланировано и строительство школы, развивающего центра, торгового дома. Будут продолжены работы по благоустройству района.

– Узнав о старте приема заявок на арендное жилье, я решил испытать удачу. Мне 29 лет, и это крайний возраст для учас­тия в программе, – поделился радостью Багдат, получивший двухкомнатную квартиру. – 31 декабря, в вечер перед Новым годом, мне пришло письмо от жилищного фонда с сертификатом и поздравлением. И вот спустя короткое время мне вручают ключи от квартиры. Благодарен государству за то, что предоставляет такую возможность для работающей молодежи.

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