Под видом посадки элитной малины "фермеры" похитили 900 млн тенге

При координации прокуратуры Жамбылской области территориальным Департаментом экономических расследований выявлена преступная схема хищения бюджетных средств, выделенных для субсидирования посадки элитного сорта малины.

Следствием установлено, что на земельных участках крестьянских хозяйств малина не посажена, а саженцы вовсе не приобретались. Своими преступными действиями, группа лиц из 4-х человек в течение 2-х лет причинили ущерб государству на сумму свыше 900 млн тенге.

7 апреля года по данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.4 п.2, 216 ч.3 и 218 ч.2 п.2 УК.

В ходе расследования подозреваемые взяты под стражу и на их имущество, общей стоимостью 1,9 млрд тенге наложен арест.

12 сентября уголовное дело окончено с обвинительным актом и направлено в суд для рассмотрения по существу.