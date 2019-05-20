​Под взглядом наблюдателей

Приуроченный ко Дню пионерии агитационный автопробег, организованный предвыборным штабом Коммунистической Народной партии Казахстана, прошел в столице. В нем участвовали кандидат в Президенты от партии Жамбыл Ахметбеков и руководитель республиканского предвыборного штаба Айкын Конуров.
Автоколонна из 30 машин, украшенных коммунистической символикой, стартовала из республиканского штаба КНПК, останавливаясь в местах массового скопления людей. Как считает кандидат от КНПК, проведение автопробега – эффективный способ контакта с населением.
– Коммунистическая Народная партия Казахстана стоит на защите интересов человека труда. Мы – партия «народных заступников», которая вот уже 15 лет последовательно выстраивает работу в нескольких важных направлениях. Мы твердо верим в то, что многие избиратели Казахстана разделяют наши позиции в экономике, социально-политической жизни, – отметил Жамбыл Ахметбеков.
Кроме того, на прошлой неделе в республиканском предвыборном штабе КНПК состоялась встреча кандидата Жамбыла Ахметбекова с представителями Миссии БДИПЧ/ОБСЕ, в том числе с ее главой Уршулой Гацек.
Айкын Конуров рассказал наблюдателям о проводимой партией агитационной работе и о законотворческой деятельности фракции «Народные коммунисты» в Парламенте.