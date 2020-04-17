Под золотыми куполами

Раушан Шулембаева

В трех километрах к северу от Алматы находится поселок имени легендарного батыра Отегена, прославившегося борьбой против джунгарских захватчиков. История поселка начиналась в 1959 году одновременно с возведением Алматинской ТЭЦ-3. А православный храм здесь появился только в середине 1990-х, когда Казах­стан стал суверенным государством. Тогда местной общине верующих власти безвозмездно передали здание, в котором в советские годы размещался клуб. Его переоборудовали и стали проводить церковные служения. А через три года на месте клуба началось строительство храма из кирпича, и в 2001-м он открыл двери для прихожан. Но строительство продолжалось, менялся и облик церкви, которая стала еще краше за счет возведения колокольни и декоративных пристроек-башен.

Сегодня храм удивляет своей тихой, сияющей красотой, особенными архитектурными элементами. И конечно, сверкающими куполами, которые олицетворяют собою небесный свод. Ведь голова храма, как еще называют купол, помогает верующему, словно призывая в молитве устремиться ввысь, к Богу. Значение имеет и форма купола. К примеру, купол наподобие шлема напоминает о духовной брани, которую церковь ведет с силами тьмы, форма луковицы – словно пламень свечи, так как Слово Божье есть свет миру.

Надо сказать, что и количество куполов имеет большое значение. На храме поселка Оте­ген-батыра их насчитывается семь – по числу таинств церкви. Все они покрыты желтым металлом и сверкают под солн­цем подобно чистому золоту, символизируя небесную славу.

Интересно, что тогда символизирует разноцветный шашечный рисунок на куполах Вознесенского кафедрального собора в Алматы? Наверное, красоту деревьев райского сада. Недавно завершив­шуюся полномасштабную реставрацию этого памятника архитектуры республиканского значения можно назвать вторым рождением шедевра деревянного зодчества. Его обновление – это еще один доб­рый повод обратить внимание огромного числа людей на богатое историческое и духовное наследие нашей страны. В наступившем году исполняется 25 лет с момента возвращения Вознесенского собора православной церкви Казахстана. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в связи с этим напоминает, как в 1995 году Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев произнес такие слова: «Я решил сделать подарок для всех православных граждан страны: Вознесенский кафедральный собор в центре Алматы, отнятый советской властью, передать в вечное пользование православной церкви в нашем государстве».

Говорят, история куполов имеет очень глубокие корни, чуть ли не с доисторических времен. А самый древний купол, сохранившийся до наших дней, украшает римский Пантеон (так называемый «храм всех богов», памятник расцвета архитектуры Древнего Рима), возведенный примерно между 117 и 126 годами нашей эры. Поз­же куполостроение переняла византийская религиозная и культовая архитектура.

Чаще всего купола сверкают золотым блеском, о чем свидетельствуют фотоиллюстрации нового издания. Но вот в селе Корнеевка, что на берегу озера Большой Тарангул в 130 км от Петропавловска, церковь поражает синими куполами, поверх которых, словно по небу, разбросаны звезды. Синий цвет означает посвящение непорочной Деве Марии, а звезды – это напоминание о Вифлеемской звезде, возвес­тившей о рождении Спасителя Иисуса Христа.

В Казахстане много различных храмов, и у каждого шедевра религиозной архитектуры своя история. Об этом рассказывается в новой книге, которую издатели посвятили 20-летию Астанайской и Алматинской епархии и 15-летию Собора новомучеников и исповедников казахстанских.

