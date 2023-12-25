Подарок учащимся

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Айгуль Биржанова

Накануне дня рождения Бауыржана Момышулы в столичной школе-лицее № 53, носящей имя героя, открыли новый корпус

фото Мейирбека Егдирбаева

Школа требовала расширения. Рассчитанная на 1 200 мест, она принимала 3 611 учащихся.

При поддержке акимата Астаны, управления образования, депутата маслихата Владислава Сергеева школа получила финансирование на строительство нового корпуса и капитальный ремонт старого здания. К слову, новое здание построено на конфискованные у коррупционеров деньги. Оно рассчитано на 900 ученических мест.

На торжественном открытии нового корпуса выступили депутат Мажилиса Унзила Шапак, руководитель управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев, председатель cовета ветеранов школы Жумабек Айымторин, родители.

– Наша школа на протяжении трех лет работает в три смены. Из-за этого возникало множество проблем. Все эти трудности решатся после открытия нового корпуса, – подчеркнула директор школы-лицея Замзагул Киянова.

По словам руководителя управления образования Астаны Касымхана Сенгазыева, в 2023 году в столице планировалось пост­роить 12 школ. В настоящее время функционируют уже восемь, и на днях начнут работу еще четыре. Открытие этих школ решит проблему трехсменок.

#школа #открытие #корпус #Бауыржан Момышулы

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