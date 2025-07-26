Подарок в честь Дня города: очередники в Косшы получили ключи от квартир

Недвижимость
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Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

В рамках четырехлетия со дня присуждения Косшы статуса города состоялась торжественная церемония вручения ключей очередникам, сообщает Kazpravda.kz

Фото пресс-службы акима Акмолинской области

110 дольщиков, ждавшие знаменательного события 11 лет, стали счастливыми обладателями своих квартир в новом жилом комплексе «Ынтымак». По словам акима области Марата Ахметжанова, этот шаг один из показателей стремительного социально-экономического и инфраструктурного развития города, улучшения качества жизни населения.

Проблема долевого строительства в Косшы началась в 2013 году и нашла свое решение, как говорят сами жители, с приходом на пост акима области Марата Ахметжанова. Благодаря достигнутой доверенности с компанией-инвестором новый жилой комплекс возвели в рекордно короткие сроки – за восемь месяцев.

– В рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по решению жилищных проблем и улучшению качества жизни населения сегодня, в рамках празднования Дня города Косшы мы проводим церемонию вручения ключей очередникам. В этот раз счастливые обладатели жилья – дольщики ЖК «Ынтымак». Они ждали этого события 11 лет. Выражаю благодарность коллективу строительной компании «К.Г.С САудА» в лице Алмаса Манарбекулы и Галымжана Копишева, которые способствовали успешной реализации жилищной инициативы, заключили договор на основе меморандума и построили качественное жилье, – сказал в поздравительной речи Марат Ахметжанов.

Как добавил глава региона, из 547 возведенных квартир 110 переданы дольщикам, некоторая часть будет распределена между социально уязвимыми слоями населения, многодетными жителями. Для желающих приобрести жилье в упомянутом ЖК будет возможность купить метры квадратные в частном порядке.

– Хотела сказать очень много приятных слов, но разволновалась, – со слезами на глазах сказала председатель жилищно-строительного кооператива «Жайляу сити» Гульнар Мермуканова. – Уважаемые дольщики, вы все знаете, как долго мы ждали этого события. Теперь празднование Дня города Косшы будет ассоциироваться с прекрасными воспоминаниями о получении жилья. Год назад, когда аким области Марат Ахметжанов пригласил меня в акимат и сказал, что в июле 2026-го дольщики получат квартиры, не сразу поверила словам. Теперь вы сами видите, что глава региона сдержал слово. Более того, в новом ЖК созданы все условия для благоприятного и безопасного проживания.

Далее в планах областного и городского акиматов решить проблему дольщиков ЖК Diamond Park.

#жилье #Косшы

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