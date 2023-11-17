Поддельное моторное масло продавали в Алматы

Поддельную продукцию компании Toyota изъяли в Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официального представителя министерства юстиции РК Талгата Уали

Фото: пресс-служба министерства юстиции РК

Сотрудники Минюста, департаментов юстиции Алматинской области и города Алматы при содействии полиции после обращения правообладателя компании Toyota провели внеплановую проверку по соблюдению законодательства о товарных знаках.

Так, 15 ноября в Алматинской области выявлен факт незаконного использования товарного знака Toyota ИП «А» и ТОО «А» (оптовая реализация товаров), которые продавали фасованное моторное масло, жидкости для АКПП.

Всего изъято 520 единиц (1 736 литров) контрафактной продукции на 5 675 480 тенге.

Виновник будет привлечен к административной ответственности по статье «Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или фирменного наименования».

Материалы дела находятся в производстве департамента юстиции Алматинской области и в ближайшее время будут переданы в суд.