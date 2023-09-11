Поддельные энергетики известной марки разливали в Шымкенте (видео)

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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В этих напитках обнаружили 2-кратное превышение норм по плесени и дрожжам

Скриншот с видео АФМ

Поддельные энергетики, опасные для жизни человека, разливали в Шымкенте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Работу подпольного цеха по изготовлению энергетического напитка известной марки пресек департамент АФМ по Шымкенту. 

Специалисты управления санитарно-эпидемиологического контроля города и представители правообладателя изъяли более 21 тысячи банок готового контрафакта, свыше 54 тысяч пустых банок с товарным знаком, оборудование для розлива энергетического напитка, струйный маркировщик, упаковочные устройства, крышки, сухие смеси (лимонная кислота, кофеин, сода, красители, сахар, регуляторы кислотности).

Причиненный ущерб превышает 37 млн тенге.

«Согласно протоколу микробиологического исследования Национального центра экспертизы, в составе изъятого напитка допустимая норма плесени и дрожжей превышена в 2 раза. Продукция употреблению не подлежит, так как является опасной для здоровья человека и в особенности молодого организма», – предостерегли в ведомстве.

Начато досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

 

 

#АФМ #Шымкент #подделка #конфискация #энергетики #вред

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