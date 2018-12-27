Поддельные китайские лифты устанавливают в казахстанских домах
В казахстанских многоэтажках устанавливают некачественные лифты из Китая. Как сообщил президент Национальной ассоциации лифтовиков, некоторые недобросовестные поставщики завозят в страну поддельное оборудование для подъемников под маркой известных брендов. Не исключено, что именно по этим причинам в нашей стране так часто случаются ЧП с лифтами, передает КТК.kz.
"После определенной эксплуатации подходит время к ремонту, и собственники оборудования не могут найти концы. Т.е не могут найти расходные материалы, запчасти. Когда мы начинаем обращаться на завод, они просто открещиваются и говорят, что данное оборудование не произведено и мы никакого отношения к этим лифтам не имеем", – рассказал президент Национальной ассоциации лифтовиков Казахстана Ержан Егибаев.
Некачественное оборудование из Китая, по мнению специалистов, часто выходит из строя и порой становится причиной серьезных аварий. В ассоциации решили, что необходимо прописать требования к поставщикам.
К примеру, чтобы завод-изготовитель открыл официальное представительство в Казахстане. Оно и будет нести ответственность по гарантийному и постгарантийному обслуживанию, а также иметь все необходимые запчасти. Но винить только подпольных мастеров не стоит.
Монтажные и обслуживающие компании, говорят в ассоциации, зачастую не имеют необходимого оборудования и квалифицированных специалистов. По новым стандартам руководство компаний обязано будет оснастить мастеров необходимыми инструментами и регулярно проверять квалификацию своих сотрудников.