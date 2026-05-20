Мировые цены на рис побили рекорд

Экономика,В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Причина - ожидание плохого урожая, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Цены на рис в мире продолжают повышаться на фоне растущих опасений относительно урожая в этом году, сообщает агентство Bloomberg.

Тайский белый рис, который считается бенчмарком, в среду подорожал до $446 за тонну, по данным Ассоциации экспортеров риса Таиланда. Это максимальный уровень более чем за год - с февраля 2025 года.

Цены поднимаются уже третью неделю подряд. Причиной этого стал прогноз министерства сельского хозяйства США, согласно которому ожидается сокращение производства риса в мире в 2026-2027 сельхозгоду впервые за 11 лет.

Скачок стоимости удобрений и топлива вызвал опасения, что некоторые фермеры в Юго-Восточной Азии могут отказаться от высадки растений в этом году. Индия, крупнейший в мире экспортер этой сельхозкультуры, также сталкивается с перспективой более низкого, чем в среднем, количества муссонных дождей, что может негативно сказаться на урожайности.

Рис является основным продуктом питания во многих странах Азии, в связи с чем его подорожание может вызвать ускорение инфляции. Цены на рис последние годы оставались значительно ниже многолетних пиков, достигнутых в 2024 году, отмечает агентство.

