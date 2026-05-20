Где больше всего золота добывают в мире

Экономика,В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Опубликован рейтинг крупнейших производителей золота в мире, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Мировая добыча золота по-прежнему сосредоточена в руках относительно небольшого круга горнодобывающих держав, среди которых лидируют Китай, Россия и Австралия.

Однако одной из главных тенденций глобального рынка золота становится стремительно растущая роль Африки. В совокупности африканские страны сегодня обеспечивают почти четверть мировой добычи золота, а Гана, Мали и ЮАР входят в число ведущих производителей континента.

Новая инфографика ранжирует крупнейшие страны — производители золота на основе оценок объемов добычи, опубликованных Всемирным советом по золоту.

Китай занимает первое место в мире, его добыча составляет 380,2 тонны золота — более 10% глобального объема производства. При этом Китай остается не только крупнейшим производителем, но и одним из крупнейших потребителей золота в мире. Такое сочетание обеспечивает стране исключительное влияние на мировой рынок — от добычи и аффинажа до ювелирного спроса и резервов центрального банка.

Россия занимает второе место, несмотря на продолжающиеся санкции и геополитическую напряженность. Австралия, в свою очередь, продолжает извлекать выгоду из огромной минерально-сырьевой базы и развитого горнодобывающего сектора.

Африка незаметно для многих стала одним из ключевых центров мировой добычи золота, обеспечивая почти четверть глобального предложения. Крупнейшим производителем золота на континенте стала Гана с объемом добычи 140,6 тонны. Следом идут Мали и ЮАР.

Для ряда более небольших африканских экономик экспорт золота играет критически важную роль, обеспечивая государственные доходы и пополняя валютные резервы.

Такие страны, как Буркина-Фасо, Судан, Танзания и Кот-д’Ивуар, за последнее десятилетие значительно нарастили добычу благодаря росту инвестиций в горнодобывающую отрасль по всему континенту.

Одновременно политическая нестабильность и угрозы безопасности продолжают осложнять работу в ряде золотодобывающих регионов. Тем не менее, Африка остается одним из наиболее перспективных направлений роста для мировых горнорудных компаний.

#рейтинг #добыча #золото

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Ставка на собственную фармацевтику
Культура – это паспорт нации
Евразийская цифровая повестка
ТЭЦ выходят из «красной» зоны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Основа духовного обновления общества
На стыке творчества и технологий
Конституция – основа для модернизации Уголовного кодекса
Четверть века в академическом строю
Инвестиции в IT- индустрию
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными
Дождь заказывали?
Трансляций повелитель, сигнала властелин
На одном языке с природой
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций
Процесс пошел!
Закон Республики Казахстан О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Международным Валютным Фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии
Фермерская стезя Кенжеболата и его сыновей
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Новый вид змей обнаружили в Китае
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Достойный путь генерала Уразова
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
ИИ в школах как новый этап модернизации
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Новое производство металлургического кокса создадут в Казахстане
Готовность силовых структур перед саммитом ОТГ проверили в Туркестане
Мажилис одобрил в первом чтении новые правила выборов
Казахстанцы могут анонимно рассказать о фактах «черного рынка» воды в регионах
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

Новый вид «улыбающегося» паука обнаружили в Гималаях
8-й Фестиваль этноспорта стартует завтра в Стамбуле
Мировые цены на рис побили рекорд
Где больше всего в мире потребляют пресную воду

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]