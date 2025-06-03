Об этом сегодня на заседании Правительства заявил председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев, сообщает Kazpravda.kz
– Считаем, что меры господдержки, такие как возврат НДС при экспорте товаров; зачет НДС при ввозе оборудования; свободные склады; СЭЗ; освобождение от таможенных пошлин; льготное финансирование, субсидирование и другие, должны получать те предприятия, которые поддерживают государственную политику импортозамещения. В конечном итоге, это не только повысит ответственность получателей господдержки, но и позволит выстроить более сбалансированную, взаимовыгодную модель взаимодействия государства и бизнеса, – отметил спикер.
Для увеличения вклада обрабатывающей промышленности в достижение поставленной Главой государства цели по удвоению ВВП к 2029 году он предложил рассмотреть возможность внедрения оффтейк-контрактов с отечественными производителями не только для госорганов и квазигоссектора, но и для частных инвесторов, получающих господдержку.
Мейрам Пшембаев считает также, что разработанный Правительством и вступивший в силу Закон по вопросам определения страны происхождения товаров открывает большие возможности для развития промышленности и снижения импортозависимости.
– Внедрение государственного Реестра казахстанских товаропроизводителей позволит выстроить надежный барьер на пути недобросовестных участников, обеспечив приоритетный доступ к закупкам и господдержке исключительно для реальных отечественных производителей.
Полагаем целесообразным предложить внедрение на следующем этапе категорирования предприятий в зависимости от уровня локализации, и дифференциацию мер государственной поддержки для стимулирования производителей к более высокому переделу, – предложил глава ассоциации.