Об этом сегодня на заседании Правительства заявил председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Считаем, что меры господдержки, такие как возврат НДС при экспорте товаров; зачет НДС при ввозе оборудования; свободные склады; СЭЗ; освобождение от таможенных пошлин; льготное финансирование, субсидирование и другие, должны получать те предприятия, которые поддерживают государственную политику импортозамещения. В конечном итоге, это не только повысит ответственность получателей господдержки, но и позволит выстроить более сбалансированную, взаимовыгодную модель взаимодействия государства и бизнеса, – отметил спикер.

Для увеличения вклада обрабатывающей промышленности в достижение поставленной Главой государства цели по удвоению ВВП к 2029 году он предложил рассмотреть возможность внедрения оффтейк-контрактов с отечественными производителями не только для госорганов и квазигоссектора, но и для частных инвесторов, получающих господдержку.

Мейрам Пшембаев считает также, что разработанный Правительством и вступивший в силу Закон по вопросам определения страны происхождения товаров открывает большие возможности для развития промышленности и снижения импортозависимости.