Подготовка к отопительному сезону: премьер дал две недели на устранение недоработок

Энергетика, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрели меры по подготовке к предстоящему отопительному сезону, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Премьер-министр подчеркнул, что до начала отопительного периода осталось очень мало времени. Так, в северных и восточных регионах, в зависимости от погоды, отопительный сезон может начаться и раньше срока. По его словам, на сегодня имеется стартовая готовность теплоисточников, однако при этом сохраняются риски незавершения подготовки некоторых из них в срок.

«На ТЭЦ-2 в Темиртау ремонт котла №4 продлевается до конца октября. На Жезказганской ТЭЦ не завершен плановый ремонт котла №4, а на котле №9 – выполнено только 4% работ», — озвучил Алихан Смаилов.

По его словам, с отставанием ведутся ремонтные работы на энергопредприятиях области Абай, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей. В то же время с учетом низкой нагрузки в начале отопительного сезона это не должно повлиять на температурные показатели в домах.

«Акимам указанных регионов совместно с Минэнерго нужно проводить ежедневный мониторинг хода ремонтных работ и обеспечить в отопительный период необходимые тепловые мощности», — указал премьер.

Он добавил, что на МАЭК запланированный капитальный ремонт энергоблока №3 перенесен на 2024 год, ведется аварийный ремонт энергоблока №2.

«На прошлой неделе я побывал в Мангистауской области и ознакомился с ходом ремонтных работ на МАЭК. Акимату региона необходимо держать на особом контроле их завершение и стабильность работы энергокомплекса», — сказал Алихан Смаилов.

Как отметил глава правительства, соответствующий контроль должен быть обеспечен и за реконструкцией теплосетей в регионах. Порядка 70% работ выполнено в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях и Шымкенте.

Вместе с тем Алихан Смаилов обратил внимание на то, что не завершена подготовка ряда социальных объектов в области Абай, Атырауской области и столице. Кроме того, на сегодня в регионах накоплено только 28% угля от запланированного объема.

«Необходимо в двухнедельный срок решить все вышеуказанные вопросы», — заключил он.

 

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