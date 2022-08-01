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Подготовка к саммиту ШОС
Ануар Калмыков

Заседание Совета министров иностранных дел ШОС прошло в Ташкенте.

Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди приняла участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) под председательством Узбекистана.

В рамках подготовки Саммита глав государств – членов ШОС, который состоится в сентябре этого года в Самарканде, министры на встрече обсудили нынешнее состояние и перспективы развития взаимодействия на различных направлениях деятельности организации, повышения ее роли и места в международных и региональных делах.

Стороны подчеркнули, что ШОС, опираясь на «шанхайский дух», воплощающий взаимное доверие и выгоду, равенство, взаимные консультации, уважение к многообразию культур и стремление к совместному развитию, за 21 год с момента создания утвердилась в качестве одного из влиятельных участников современной системы международных отношений.

Выступая на заседании, глава МИД РК отметил, что Казахстан намерен продолжить активную работу со всеми государствами организации во всех направлениях сотрудничества.

– За прошедшие годы нашей работы мы последовательно вели совместную деятельность, направленную на достижение основных целей и задач организации. Шанхайская организация сотрудничества входит в свое третье десятилетие на фоне очень сложных мировых процессов. На этом фоне отрадно отметить, что ШОС остается пространством стабильности и развития, – сказал Мухтар Тлеуберди.

Министры иностранных дел Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана рассмотрели и приняли за основу проект политического документа Самаркандской декларации, а также подписали ряд других решений по текущей деятельности организации.

Главы внешнеполитических ведомств стран ШОС решили внес­ти на рассмотрение Совета глав государств вопрос о подписании меморандума об обязательствах Исламской Республики Иран в целях получения статуса государства – члена ШОС, отмечается в сообщении МИД РК.

Министры приветствовали подписание меморандумов о предоставлении статуса партнера по диалогу ШОС с Арабской Республикой Египет, Королевством Саудовской Аравии и Государством Катар.

В Ташкенте главы делегаций стран ШОС были приняты Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. В ходе состоявшейся беседы были затронуты актуальные вопросы по ситуации в регионе и взаимодействия в рамках ШОС, а также ход подготовки к предстоящему саммиту организации.

На полях мероприятия Мухтар Тлеуберди также провел раздельные двусторонние встречи с министрами иностранных дел Китая – Ван И, Индии – Субраманияном Джайшанкаром, Пакистана – Билавалом Зардари. Также состоялись переговоры с Генеральным секретарем ШОС Чжан Мином.

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества и взаимодействие в рамках многосторонних структур. Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам международной повестки.

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