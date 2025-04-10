В столичном акимате обратились к жителям и гостям столицы в связи с предстоящим празднованием Дня Победы

Фото: Минобороны

В период с 10 по 30 апреля, по понедельникам, средам и пятницам в первой половине дня, на территории «Индустриального городка» города Астаны будут проводиться тренировочные мероприятия с участием военной техники, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минобороны, мероприятия приурочены к подготовке военного парада, посвящённого 80-летию Победы в ВОВ.

В связи с этим будет введено временное ограничение движения автотранспорта на следующих улицах:

-ул. Акжол

-ул. Карашыганак

-ул. Буйрат

В акимате рекомендуют заранее планировать маршруты с учётом изменений в организации дорожного движения и просят соблюдать правила дорожной безопасности и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов.

«Движение и проход будут восстановлены сразу после завершения репетиций. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание», – сказано в информации.

Ранее стало известно, что Нацгвардия продолжает активную подготовку к параду, который сос­тоится 7 мая в Астане. В мероприятии задействуют 17 единиц современной бронетехники.