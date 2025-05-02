В Астане начались масштабные репетиции к Параду в честь Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в ВОВ. В связи с этим, 3 и 4 мая на ряде улиц введут временные ограничения, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным столичного акимата, с 5:00 до 6:30 утра, 3 мая по маршруту улица А-334 — проспект Акжол — проспект Кошкарбаева — проспект Момышулы — проспект Тәуелсіздік пройдет военная техника. Колонна будет выдвигаться к месту тренировки.

3 мая с 5:00 до 6:30 утра по маршруту улица А-334 — проспект Акжол — проспект Кошкарбаева — проспект Момышулы — проспект Тәуелсіздік будет двигаться военная техника, направляющаяся к месту тренировок.

Сразу после этого, с 6:30 до 8:00, по маршруту А-334 — Акжол — Кошкарбаева — Аманжолова — Нажимеденова начнётся подвоз личного состава парадного расчета.

Дополнительно, с 5:00 до 13:00, перекроют проспект Тәуелсіздік (от Момышулы до Панфилова), а также ограничат движение на улицах Акыртас, Калдаякова и Кошкарбаева — там будет временно размещена техника.

С 5:00 до 14:00 будет закрыта стоянка перед музыкально-драматическим театром им. К.Куанышбаева, а также ограничен проезд и парковка на улицах Куанышбаева, Нажимеденова, Байтурсынова и Нурмаганбетова — для размещения автобусов с личным составом.

Завершится день возвращением военных: с 12:30 до 14:00 техника и автобусы проедут по маршруту Нурмаганбетова — Кошкарбаева — Акжол — А-334 обратно в пункт дислокации.

4 мая план движения будет аналогичным: с раннего утра — движение военной техники и подвоз участников парада, с 5:00 до 14:00 — перекрытие тех же улиц, что и 3 мая, с 12:30 до 14:00 — возвращение колонн по указанному маршруту.

Вместе с тем возможны ограничения для пешеходов: проход по некоторым пешеходным переходам может быть закрыт или перенаправлен. Жителям и гостям города советуют следовать указателям и временным знакам.

«В целях обеспечения безопасного проезда военной техники в местах проведения парада на некоторых участках будут повернуты верхние части консолей светофорных объектов. Проход и проезд на указанных участках возобновят по окончании всех мероприятий. Просим соблюдать правила безопасности и указания сотрудников правоохранительных органов. В эти дни (3, 4, 7 мая) изменится схема движения следующих автобусных маршрутов: №№ 3, 4, 4А, 14, 15, 15А, 19, 21, 29, 29А, 30, 32, 40, 43, 47, 50, 51, 55А, 55Б, 56, 57, 58, 61, 62, 66, 84, 121, 502, 504», – сказано в информации.

Кроме того, в городской администрации пассажирам рекомендовали заранее планировать свои поездки и следить за актуальной информацией на официальной странице City Transportation Systems в Instagram.