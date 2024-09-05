Подготовка к Всемирным играм кочевников находится на финальной стадии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в Службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к 5-м Всемирным играм кочевников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм-канал ВИК

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Абылай Қондыбаев и директор РГКП «Центр национальных и конных видов спорта» Бакдаулет Сабитов.

Абылай Қондыбаев отметил, что подготовка к событию находится на финальной стадии и выразил благодарность всем, кто оказывает информационную поддержку и помогает продвигать это важное мероприятие.

«Мы с нетерпением ждем открытия 5-х Всемирных игр кочевников. В преддверии этого знаменательного события хочу подчеркнуть, что подготовка идет полным ходом, и я уверен, что мы сможем достойно встретить участников», - отметил Абылай Қондыбаев.

По его словам, на Игры зарегистрировались участники из 89 стран, всего 2 430 человек, включая спортсменов и тренеров. Будет разыграно 97 медалей по 21 виду спорта, а общий призовой фонд составит 250 миллионов тенге.

Также в рамках игр пройдет научная программа, в которой примут участие 75 специалистов из 12 стран, а культурные мероприятия в Этноауле будут представлены более 5600 участниками.

Открытие Этноаула пройдет 7 сентября.

Для удобства зрителей и участников организована транспортировка: 20 отелей и 331 транспортное средство будут задействованы для приема гостей. Специальные шаттлы будут работать на маршрутах между отелями, спортивными объектами и основными локациями. 8 сентября, в день открытия, для зрителей будут открыты несколько сборных пунктов, откуда автобусы будут доставлять зрителей на церемонию открытия на стадион «Астана Арена».

В рамках текущих событий Абылай Қанатұлы сделал важное заявление для представителей СМИ:

«Во время Церемонии открытия 5-х Всемирных игр кочевников 8 сентября с 16:00 будет работать центральный пресс-центр в «Казмедиа центре». Для удобства распространения информации журналистами, Церемония открытия Игр будет транслироваться в прямом эфире в пресс-центре, организованном в «Казмедиа центре». Кроме того, в течение 5-х Всемирных игр кочевников, наряду с пресс-центром в «Казмедиа центре», будут работать пресс-центры на ипподроме «Казанат», в Дворце единоборств имени Ж. Ушкемпирова и на ледовой арене «Алау». В этноауле будет функционировать юрта, оборудованная как специальная студия», - сказал он.

По его словам, интерес к играм проявили как казахстанские, так и международные медиа. Общая аккредитация прессы составила 1 185 заявок из 64 стран. Среди них имеются заявки из ведущих мировых СМИ, таких как CNN, BBC, Euronews и других.

Абылай Қондыбаев также сообщил, что билеты на мероприятия продаются с марта, их стоимость варьируется от 500 до 15 000 тенге, средняя цена составляет 3 600 тенге. Для пенсионеров, людей с инвалидностью и школьников предусмотрены скидки.

«Мы получили 4500 заявок от волонтеров, 1300 из которых были отобраны. Волонтеры будут обеспечивать поддержку на всех этапах игр», - добавил он.

Открытие игр состоится 8 сентября в 16:00 на стадионе «Астана Арена». В течение всего периода проведения соревнований будут функционировать пресс-центры на ключевых спортивных объектах.

Абылай Қондыбаев подчеркнул, что на мероприятие прибудет около 560 спортивных лошадей, и все необходимые условия для их размещения и ветеринарного обслуживания уже подготовлены. Завершатся игры 13 сентября церемонией закрытия, на которой будет объявлена страна-приемник следующих Всемирных игр кочевников.

«Мы рады, что интерес к этим играм растет, и что участники из различных уголков мира готовятся к этому грандиозному событию. Ожидаем, что 5-е Всемирные игры кочевников станут одним из главных исторических событий года», - заключил Абылай Қондыбаев.

Директор РГКП «Центр национальных и конных видов спорта» Бакдаулет Сабитов добавил: