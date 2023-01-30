Подготовка продолжается

В заседании Центральной избирательной комиссии приняли участие председатели ТИК всех регионов, заместитель министра труда и социальной защиты населения, члены рабочей группы по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью при ЦИК, представители местных исполнительных органов, общественных объединений, политических партий, Народного сберегательного банка Казахстана.

Одним из рассматриваемых вопросов стал допуск партий «Байтак» и «Respublika» к выборам депутатов маслихатов по партийным спискам.

К этим выборам партии допус­каются только в тех областях, где у них есть зарегистрированные филиалы и представительства. На момент начала нынешней избирательной кампании у «Байтак» были филиалы в трех регионах, у «Respublika» не имелось зарегистрированных представительств.

Вместе с тем, как напомнил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, партии имеют возможность участвовать в выборах депутатов маслихатов в случае открытия и регистрации своих филиалов и представительств в регионах в период выдвижения (до 8 февраля).

На момент проведения заседания ЦИК (оно состоялось 27 января), согласно данным Министерства юстиции, у казахстанской партии зеленых «Байтак» зарегистрированы 15 филиалов, у партии «Respublika» – 19 филиалов и представительств.

Член ЦИК Шавхат Утемисов сообщил, что «Байтак», помимо уже полученного допуска к выборам в Атырауской, Карагандинской и Кызылординской областях, также допускается к выборам депутатов маслихатов по партийным спис­кам в Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях, городах Алматы, Шымкент и Астана.

Партия «Respublika» допускается к выборам депутатов маслихатов в 19 областях, в которых на текущий момент созданы их филиалы, – это Абай, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысу, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская, Улытау, Восточно-Казахстанская области, города Алматы, Шымкент и Астана.

Нурлан Абдиров обратил внимание, что в случае открытия и регистрации партиями своих филиалов и представительств в других регионах за период выдвижения, вопрос о допуске к участию в выборах депутатов маслихатов в соответствующих регионах будет рассмотрен дополнительно.

Второй вопрос, поднятый на заседании ЦИК, касался обеспечения избирательных прав граж­дан с инвалидностью. Нурлан Абдиров подчеркнул, что это является одним из основных приоритетов деятельности Центральной избирательной комиссии при организации и проведении избирательных кампаний.

Члены рабочей группы по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью, постоянно действующей при ЦИК, принимают активное участие в разработке и обсуждении информационно-справочных материалов, избирательных документов, подготавливаемых избирательными органами с учетом потребностей граждан с инвалидностью.

На заседании ЦИК принято постановление с рекомендациями местным исполнительным органам по поводу обеспечения на избирательных участках условий лицам с инвалидностью. Аналогичную работу со своей стороны должны провести территориальные избирательные комиссии. Вместе с тем Министерству труда и социальной защиты населения РК совместно с местными исполнительными органами рекомендовано актуализировать сведения об избирателях с инвалидностью, для которых необходимы особые условия при голосовании, и обновить сведения об избирательных участках в Интерактивной карте доступности.

Член Центризбиркома Анастасия Щегорцова на заседании озвучила комплекс мер, реализуемый ЦИК по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью.

Так, с 2021 года трансляции заседаний ЦИК и все информационные видеоматериалы обеспечиваются сурдопереводом. На президентских выборах 2022 года впервые был изготовлен трафарет с использованием шрифта Брайля. Местные исполнительные органы в период избирательных кампаний привлекают сурдопереводчиков, в том числе в онлайн-режиме, обеспечивают услуги инватакси и индивидуальных помощников в день голосования.

Также ЦИК рекомендует местным исполнительным органам активно привлекать представителей общественных объединений лиц с инвалидностью к проверке доступности избирательных участков.

О вопросах финансового обеспечения участия политических партий и кандидатов в выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, назначенных на 19 марта 2023 года, доложила член Центр­избиркома Сабила Мустафина.

Cогласно законодательству, в текущей кампании сумма избирательного взноса для кандидата в депутаты Мажилиса составляет 15 МЗП (1 млн 50 тыс. тенге), для кандидата в депутаты маслихатов – 5 МЗП (350 тыс. тенге). Взнос возвращается отправителю, если по итогам выборов кандидат был избран депутатом маслихата или по итогам голосования кандидат или политическая партия набрали не менее 5% голосов избирателей, а также в случае смерти кандидата. Во всех остальных случаях внесенный взнос возврату не подлежит и обращается в доход республиканского бюджета.

Озвучила она также предельный размер и источники избирательных фондов кандидатов и политических партий.

По информации ЦИК, избирательные фонды образуются из личных средств кандидатов, средств политических партий и добровольных пожертвований граж­дан и организаций респуб­лики.

Размер избирательного фонда кандидата в депутаты Мажилиса, избираемого по одномандатным территориальным избирательным округам, не должен превышать 700 МЗП (49 млн тенге).

Избирательный фонд каждой политической партии, выдвинувшей партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса, – максимум 15 000 МЗП (1 млрд 50 млн тенге), в депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы – 3 000 МЗП (210 млн тенге).

Для кандидатов в депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, избираемых по одномандатным округам, предельный размер фонда установлен на уровне 300 МЗП (21 млн тенге), в депутаты маслихатов районов и городов – 150 МЗП (10,5 млн тенге).

Установлены также предельные размеры добровольных пожертвований от каждого физического и юридического лица.