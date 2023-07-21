Подготовку к отопительному периоду рассмотрели в Правительстве РК

Профильным министерствам поручили усилить контроль за ходом подготовки энергопредприятий и инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.

Фото пресс-службы Правительства РК

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел селекторное совещание с участием акимов областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент по вопросам подготовки к предстоящему отопительному периоду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В целях бесперебойного и безопасного прохождения предстоящего отопительного сезона местными исполнительными органами в плановом порядке ведется подготовка энергообъектов, инженерной инфраструктуры, а также объектов социальной сферы и жилищного фонда.

О проводимой работе проинформировали акимы Атырауской, Карагандинской, Мангистауской областей и области Улытау.

Также были заслушаны выступления министерств энергетики, индустрии и инфраструктурного развития по курируемым направлениям и актуальным вопросам.

По итогам обсуждения Роман Скляр поручил акимам регионов обеспечить своевременное завершение всех ремонтных работ для стабильного прохождения предстоящего отопительного периода.

В свою очередь профильным министерствам поручено усилить контроль за ходом подготовки энергопредприятий и инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.