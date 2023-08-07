Подготовку к отопительному сезону в Карагандинской области проверил Скляр

Первый заместитель премьер-министра подчеркнул, что все работы должны быть выполнены в срок.

Фото пресс-службы Правительства

В Темиртау идёт масштабная реконструкция теплоисточников и тепловых сетей. В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр проинспектировал ход проводимых работ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

О подготовке к отопительному сезону и строительстве седьмого котла на ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» доложил генеральный директор предприятия Владимир Яблонский. По его словам, ремонт трех котлов и трех турбогенераторов близится к завершению. Отмечается, что реализация значимого проекта по строительству седьмого котла затягивается: на объекте не хватает рабочих, с отставанием идет монтаж основного оборудования.

По данным пресс-службы, первый заместитель премьер-министра РК заслушал отчёт руководства подрядной организации (ТОО «AB Construction») и сделал предупреждение, обозначив необходимость своевременно завершить строительно-монтажные работы.

В Темиртау Скляру также представили программу ремонта тепловых сетей. В городе идет реконструкция по всем наиболее изношенным участкам тепломагистралей. Завершить работы должны к началу отопительного сезона.

Первый заместитель премьер-министра посетил ряд других энергоисточников области. Он побывал в Топаре, Шахтинске и Караганде.

Руководство ГРЭС «Топар» проинформировало, что капитальный и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования идет по графику.

«На сегодняшний день ремонтная программа выполнена на 60%. Отставаний от намеченных планов нет. Все взятые обязательства выполним», – сообщил операционный директор ГРЭС «Топар» Александр Бузо.

Износ Шахтинской ТЭЦ на сегодняшний день составляет 75%. На протяжении 10 лет здесь не было капитального ремонта оборудования. В этом году ремонтируют три котла и две турбины. Роман Скляр подчеркнул, что все работы должны быть выполнены в срок.

О проведении ремонтной кампании первому вице-премьеру также доложило руководство компании «Караганда Энергоцентр». Она обеспечивает теплом и электроэнергией потребителей областного центра. В состав входят два энергоисточника: ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1. К предстоящему отопительному сезону суммарно на них отремонтируют 16 котлов и 10 турбин. Работы идут по графику. Общая стоимость ремонтной программы этого года — свыше 13 миллиардов тенге.

Кроме того, Романа Скляра проинформировали о ходе строительства 3-го тепловывода. Проект осуществляется поэтапно. Его реализация повысит надежность теплоснабжения и позволит обеспечить теплом новостройки города.