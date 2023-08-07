Подготовку к отопительному сезону в Карагандинской области проверил Скляр

Правительство, Энергетика
120

Первый заместитель премьер-министра подчеркнул, что все работы должны быть выполнены в срок.

Фото пресс-службы Правительства

В Темиртау идёт масштабная реконструкция теплоисточников и тепловых сетей. В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр проинспектировал ход проводимых работ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

О подготовке к отопительному сезону и строительстве седьмого котла на ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» доложил генеральный директор предприятия Владимир Яблонский. По его словам, ремонт трех котлов и трех турбогенераторов близится к завершению. Отмечается, что реализация значимого проекта по строительству седьмого котла затягивается: на объекте не хватает рабочих, с отставанием идет монтаж основного оборудования.

По данным пресс-службы, первый заместитель премьер-министра РК заслушал отчёт руководства подрядной организации (ТОО «AB Construction») и сделал предупреждение, обозначив необходимость своевременно завершить строительно-монтажные работы.

В Темиртау Скляру также представили программу ремонта тепловых сетей. В городе идет реконструкция по всем наиболее изношенным участкам тепломагистралей. Завершить работы должны к началу отопительного сезона.

Первый заместитель премьер-министра посетил ряд других энергоисточников области. Он побывал в Топаре, Шахтинске и Караганде. 

Руководство ГРЭС «Топар» проинформировало, что капитальный и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования идет по графику. 

«На сегодняшний день ремонтная программа выполнена на 60%. Отставаний от намеченных планов нет. Все взятые обязательства выполним», – сообщил операционный директор ГРЭС «Топар» Александр Бузо.

Износ Шахтинской ТЭЦ на сегодняшний день составляет 75%. На протяжении 10 лет здесь не было капитального ремонта оборудования. В этом году ремонтируют три котла и две турбины. Роман Скляр подчеркнул, что все работы должны быть выполнены в срок.

О проведении ремонтной кампании первому вице-премьеру также доложило руководство компании «Караганда Энергоцентр». Она обеспечивает теплом и электроэнергией потребителей областного центра. В состав входят два энергоисточника: ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1. К предстоящему отопительному сезону суммарно на них отремонтируют 16 котлов и 10 турбин. Работы идут по графику. Общая стоимость ремонтной программы этого года — свыше 13 миллиардов тенге. 

Кроме того, Романа Скляра проинформировали о ходе строительства 3-го тепловывода. Проект осуществляется поэтапно. Его реализация повысит надежность теплоснабжения и позволит обеспечить теплом новостройки города.

#Темиртау #Скляр #энергетика #ГРЭС

Популярное

Все
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте
Карагандинские производители молочной продукции вынуждены работать в условиях жесткого дефицита местного сырья
В области Жетысу отмечен всплеск заболеваемости корью
Прокуратура Кызылординской области опубликовала результаты проверки деятельности лагерей детского летнего отдыха
Банный комплекс и пляж устроили костанайцы на новом фонтане
Внезапно обрушившийся на Костанайскую область град уничтожил урожай дачников и снес металлические конструкции
В Усть-Каменогорске хранится казахский народный инструмент, которому больше двухсот лет
Проходчик получил травму
Отличный дебют!
Кому должен служить аким?
СКВЕРная история
Ремонт полным ходом
Братья наши зеленые
Сыграем с «Сепси» и «Дерри Сити»
Негромкая доброта
Творчество молодых
Угольный запас
Когда хобби становится бизнесом
Второе «золото» Казахстана
Ген доброты
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Мужчина остался без ноги после отдыха на Алаколе
Какой будет погода в августе для казахстанцев
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
В "Казцинке" начали внеплановую проверку после загрязнения реки в ВКО
Новые рабочие места создают в области Абай
В рабочем поселке Белоусовка надеются на упрощение порядка передачи месторождений новым инвесторам
Рустем Курманов назначен заместителем акима СКО
Более 47 тыс. тонн мусора вывезено с несанкционированных свалок Астаны
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля
Отравление детей в центре спецсоцуслуг Карагандинской области: 1 ребенок скончался, шестеро – в реанимации
Более трех тысяч гектаров травы выгорело в степных пожарах в области Улытау
Более ста жителей Темиртау пришли на выездной прием граждан с участием акима Карагандинской области
Токаев поручил Омарову подготовить предложения по развитию конкуренции
В Риддере горная речка изменила цвет из-за загрязнения отходами горно-обогатительного производства
В Атырауской области решено дополнительно установить 31 единицу системы оповещения о ЧС
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба

Читайте также

Смаилов поручил проверить многоэтажные дома на предмет собл…
КТК механически готов перекачивать больше нефти из Казахста…
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регион…
Ряд месторождений в РК вернули в собственность государства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]