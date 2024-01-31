Подлатали «узкие» места

Такого результата удалось достичь всего за год благодаря крупным капиталовложениям и усиленной работе в части ремонта и реконструкции объектов теплоснабжения.

На то, чтобы подлатать «узкие» места и заменить дырявые трубы на новые, из бюджета региона пришлось выделить внушительную сумму: впервые за последние годы в 2023-м на эти цели было затрачено 18 млрд тенге. Этого хватило на обновление оборудования на тепловых источниках, а также на реконструкцию 21,4 км теплосетей, что позволило снизить общий уровень их изношенности на 2,5% – с 49,9 до 47,4%.

– С начала отопительного сезона 2023–2024 годов зафиксировано 300 технологических нарушений, в прошлом году за этот период их было 355, – сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен Аскаров.

Пожалуй, самый впечатляю­щий эффект от проделанной прошлым летом работы по реконструкции сетей теплоснабжения можно наблюдать в Аркалыке, где изношенность сетей удалось сократить сразу на 21% – с 85% до 64%.

И это притом что в капремонт трубопровода было вложено всего 3,2 млрд тенге. А весь секрет в том, что общая протяженность теплотрассы Аркалыка довольно мала – всего 34,7 км, из которых 7,2 км реконструировано в 2023-м.

И это была лишь первая очередь ремонтных работ. Учитывая нынешние темпы, проблема изношенности теплосетей в самом южном городе области будет закрыта в ближайшие два-три года.

– В настоящее время заключен договор на разработку ПСД для проекта «Реконструкция тепловых сетей» на сумму 13,8 миллио­на тенге. Получено положительное заключение экспертизы на реконструкции тепловых сетей протяженностью 8,2 километра проектной стоимостью в пять миллиардов тенге, – уточнил аким Аркалыка Амирхан Асанов.

В главном городе региона – Костанае – изношенность теплосетей по итогам прошлогодней реконструкции удалось снизить только на 1,1% – с 64,2 до 63,1%. На первый взгляд цифра кажется совсем уж мизерной, но в целом эффект получился очень даже неплохой.

Все познается в сравнении, и если учесть, что протяженность трубопровода в Костанае почти в восемь раз больше, чем в Аркалыке, то и здесь работа проделана очень большая.

– За текущий отопительный сезон зафиксировано 54 технологических нарушения с временной приостановкой подачи тепловой энергии, в том числе три – в микрорайоне «Аэропорт». Для сравнения, в прошлом году на этот же период насчитывалось 76 технологических нарушений, из них только по микрорайону «Аэропорт» – 18. Это связано с тем, что в прошлом году мы отремонтировали один километр магистрального трубопровода. В целом в 2023-м в Костанае за счет бюджетных средств реализовано четыре проекта по реконструкции тепловых сетей протяженностью 3,31 километра на сумму 2,4 миллиарда тенге. Помимо этого впервые в прошлом году были выполнены работы по теплоизоляции 12,9 километра сетей за счет собственных средств ГКП «КТЭК» и еще 7,4 километра за бюджетные деньги, на что было потрачено 123,6 миллиона тенге, – пояснил аким Костаная Марат Жундубаев.

Но, конечно же, самая внушительная сумма, больше трети всех выделенных из бюджета денег на реконструкцию теплосетей, была направлена в город Рудный.

В городе горняков по итогам прошлого отопительного сезона наблюдалась «аховая» ситуация с изношенностью труб теплоснабжения. Аварии с отключением от тепла от 30 до 100 домов случались едва ли не каждый день. Поэтому-то в Рудном и было решено реконструировать 10,1 км тепловых сетей аж на 6,7 млрд тенге, что позволило снизить изношенность на 6%: с 72 до 66%.

Впрочем, нет предела совершенству, и масштабная работа по замене старых труб продолжится в нынешнем году.

– В результате работ в 2023 году изношенность магистральных сетей снизилась до 40%. Тем не менее степень амортизации квартальных трубопроводов остается достаточно высокой и составляет 71,9%. С начала отопительного сезона зафиксировано 199 аварийных отключений, из которых 107 – на внутриквартальных сетях, расположенных в частном секторе. Поэтому нашу задачу сегодня мы делим на две части. Первая: за счет текущего ремонта планируется реконструировать 3,2 километра магистральных сетей. На это нам дополнительно потребуется 245 миллионов тенге из областного бюджета. 7,7 миллиардов поддержано из республиканской казны на реализацию трех проектов. И вторая часть задачи – ремонт внутриквартальных сетей. У нас есть проект на 1,2 миллиарда тенге, который сейчас рассматривается в профильном министерстве. Если мы эту программу выполним, изношенность магистральных труб сократится до 31,4% и до 66% по внутриквартальным сетям. В дальнейшем планируется провести демонтаж внутриквартальных тепловых сетей и перевод частной застройки в старом городе на имеющиеся локальные сети газоснабжения, – поведал о планах аким Рудного Виктор Ионенко.

Нынче в Костанае и Рудном планируется реконструировать 11 километров теплосетей. Также в областном центре поддержаны проекты на капитальный ремонт одного парового и двух водогрейных котлов на сумму 0,4 млрд тенге. Еще один паровой котел ГКП «КТЭК» капитально отремонтирует за собственные деньги, на что будет затрачено 91,5 млн тенге.

Вместе с тем на уточнение республиканского бюджета 2024-го поставлено шесть проектов по ремонту тепловых источников на общую сумму 2,3 млрд тенге. Плановая сумма на этот год составляет 1,3 млрд тенге, а на 2025-й – 1 млрд тенге, которые будут заявлены в Министерство энергетики.

Туда же отправят запрос о выделении финансирования на реализацию еще 15 проектов по реконструкции 18,9 км тепловых сетей в Костанае, Рудном, Аркалыке, Лисаковске и Житикаре на общую сумму 15,4 млрд тенге.