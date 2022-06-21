"Подлежит проверке" – АФМ по заявлению о "рейдерском захвате ТОО KARUAN"

Информацию о "рейдерском захвате товарищества с ограниченной ответственностью KARUAN" прокомментировали в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz.

На запросы СМИ в ведомстве сообщили, что 17 июня 2022 года из прокуратуры Алматы в Департамент экономических расследований по городу поступило заявление гражданина Н. Какенова о рейдерском захвате ТОО KARUAN.

"Доводы, указанные в заявлении, подлежат проверке, по результатам которой будет дана правовая оценка.

Иная информация разглашению не подлежит", – отметили в агентстве.

Ранее в Telegram-канале Kozachkov offside была опубликована информация о Нурше Какенове, который утверждает, что являлся одним из соучредителей ТОО KARUAN, но у него отобрали долю в товариществе. Свои потери заявитель оценил в 150 миллионов долларов.

Согласно открытым данным (https://opi.dfo.kz/p/ru/DfoObjects/objects/teaser-view/29684?OptionName=ExtraData), KARUAN занималось добычей марганца в Мангистауской области.