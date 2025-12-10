По их мнению, прозрачность в этом вопросе — не бюрократия, это акт национальной самообороны и суверенное право знать, кто и зачем пытается говорить с народом на языке иностранных чеков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов требует в кратчайшие сроки разработать необходимые изменения в законодательство Республики Казахстан, направленные на кардинальное расширение перечня информации, подлежащей обязательному раскрытию в реестре иностранного финансирования. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz

Депутат констатировал, что недавно на сайте Комитета Государственных Доходов был опубликован реестр получателей иностранного финансирования за первое полугодие 2025 года.

«Данные этого документа вызывают глубочайшую тревогу за информационный суверенитет нашей Родины, за нашу национальную безопасность. Согласно данным 186 физических и юридических лиц, включая общественных активистов, правозащитные организации, медиа-структуры и дочерние представительства иностранных НПО, регулярно получают денежные средства из-за рубежа. Сколько они конкретно получают, никто не знает. По оценкам некоторых СМИ, это огромные деньги, порядка 60 миллионов долларов в год. И оценка, скорее всего, верная. Известно, что только USAID за 10 лет перечислил более 150 миллионов долларов грантов в нашу страну. Куда и на что идут эти деньги? Как так получилось, что в нашей стране некие лица получают такие огромные суммы и при этом никто не контролирует, куда они эти деньги вкладывают? Неужели душа не болит у вас за нашу Родину?» - сказал Магеррамов.

По его мнению, существующий реестр выполняет лишь функцию констатации факта получения средств.

«Он не раскрывает конкретные источники финансирования, то есть, иностранных доноров, полученные суммы в принципе, и в разбивке по получателям и проектам, а также цели и задачи, на которые выделены указанные средства и механизмы контроля за целевым расходованием и налоговую отчётность. Это не инструмент открытости, а его бутафория», - констатировал депутат.

Однако, отметил он, в реестр попадают лишь первые звенья цепочки.

«Подлинный ужас кроется глубже. Деньги из-за рубежа приходят в филиалы иностранных организаций, а оттуда — потоками растекаются по стране в виде вторичных грантов. Конечные получатели — те, кто непосредственно работает с нашим обществом, исчезают из поля зрения. Этот законодательный пробел создаёт гигантскую «серую зону», настоящую питательную среду для скрытых операций, - отметил депутат.

Магеррамов подчеркнул, что подобная схема может использоваться в качестве поддержки объективно значимых социальных инициатив, например, в сфере здравоохранения или образования.

«Но она же может вестись и для деструктивного воздействия на умы наших граждан! На эти средства могут финансировать насаждение идеологии, глубоко чуждой и враждебной священным для нас традициям, семье и духовным устоям казахстанского народа, разжигание социального пожара, искусственное стравливание граждан, нагнетание ненависти и розни там, где веками царили согласие и взаимопонимание, а также подрыв нашего единства, деятельность которых маскируется под защиту прав, а по сути является тотальной культурной агрессией, направленной на подрыв наших нравственных основ», - считает мажилисмен.

По его мнению, в итоге получается парадокс и вопиющее лицемерие: когда активист, получающий деньги из-за рубежа, требует прозрачности от государства, в то время как его собственное финансирование окутано тайной.

«Это самая настоящая информационная война, где наше право на суверенное развитие пытаются купить за иностранные гранты и насадить нам чуждые устои, идеологию, таким образом вмешиваясь в наши внутренние дела», - заявил Магеррамов.

В связи с изложенным, депутаты требуют в кратчайшие сроки разработать необходимые изменения в законодательство Республики Казахстан, направленные на кардинальное расширение перечня информации, подлежащей обязательному раскрытию в реестре иностранного финансирования.

«Раскрытию должны подлежать доноры, предоставляющие финансирование, полные суммы полученных средств в разрезе каждого получателя и каждого соглашения (гранта), детальные цели, задачи и ожидаемые результаты проектов, на которые выделены средства, акты выполненных работ, публичная ежегодная отчётность о целевом расходовании полученных средств, прошедшая независимый аудит, а также информация о налоговых отчислениях с полученных сумм», - сказал мажилисмен.

Магеррам Магеррамов также считает необходимым ужесточить ответственность за сокрытие или предоставление заведомо ложной информации о полученном иностранном финансировании и его использовании.