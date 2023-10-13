Подняться на ступень выше

От 700 тыс. тенге до 1,5 млн тенге – таков ежемесячный заработок 22-летнего студента ЮКУ имени М. Ауэзова Бекжана Нурадина. Свою карьеру он построил в социальных сетях и продолжает совершенствоваться в любимом деле.

– Я месяц назад научился размещать подкасты на платформах, – хвалится своими успехами мой собеседник. – Это тоже хорошая ниша для заработка. Сейчас передо мной стоит задача накопить на покупку собственной квартиры. Это на ближайшую перспективу, а в будущем я себя вижу долларовым миллионером.

Казалось бы, вполне объяснимое желание для молодого человека обзавестись своим жильем, как и освоить новые направления в развитии социальных сетей. Понятно и стремление стать миллионером. Если не учитывать один нюанс. Дело в том, что у парня с рождения проблемы со зрением: один глаз чуть видит, а второй – только чувствует свет.

– Конечно же, это наложило отпечаток на всю мою жизнь, хотя с детства я не считал себя инвалидом, – рассказывает Бекжан Нурадин. – Плохое зрение особо не сказывалось на образе жизни. На равных общался со сверстниками, вместе играли, ходили по улицам Аксукента, в котором я родился и вырос. Друзья не давали мне почувствовать, что я какой-то особенный, не такой, как они. Не подчеркивали, что у меня что-то не так. Мы общались на равных.

В школу Бекжан пошел в полных 8 лет. Живя в районном центре, родители долго не могли найти подходящую школу для обучения сына, пока не определили его в областную школу-интернат для слабовидящих детей «Умит» в Шымкенте. Пришлось жить отдельно от семьи и сестры-близняшки Айжан.

– Я увидел совсем иной мир, потому что школа-интернат – это закрытое пространство, где живут люди с таким же диагнозом, как у меня, – резюмирует Бекжан Нурадин. – Мне захотелось вырваться наружу, я не собирался мириться со своей участью человека с огра­ниченными возможностями. Врачи ведущих клиник страны не давали надежды на избавление от недуга. Значит, надо было что-то менять в своей жизни. Я общался с людьми, которые помогли многое понять и осознать. Уже потом стал себе задавать вопрос: кем я буду во взрослой жизни, какую профессию выберу?

Самый главный шаг во взрос­лую жизнь Бекжан сделал в 2019 году. На летних каникулах после окончания 9-го класса записался на курс в бизнес-школе. Решил узнать, что такое предпринимательство и маркетинг, как открыть свое дело. Аудитория подобралась солидная, почти 100 слушателей. Обучали тому, как писать тексты и посты для соцсетей, как монтировать видео. Хотелось понять, реально ли зарабатывать, сидя дома, имея только доступ в Интернет, смартфон или ноутбук и при этом гибкий график работы?

Уже в 10-м классе знания, полученные в бизнес-школе, помогли Бекжану подняться на ступень выше своих одноклассников. Ему очень хотелось применить их в школе, в процессе образования. Так появилось предложение создать вместе с одноклассниками те­леграмм-канал Kitap _tynda («Слушай книги») на казахском языке.

Наработанный опыт, как и знания, полученные в бизнес-школе, очень пригодились во время карантина. Старшеклассник основательно стал изучать кухню соцсетей. Первые деньги Бекжан заработал, использовав наработанные навыки, когда коллега по обучению предложил смонтировать видео.

– Это была сумма в 2 500 тенге, – первый самостоятельный заработок запомнился на всю жизнь, став хорошей мотивацией учиться дальше. – Представьте, мне 17 лет, учусь в 9-м классе школы-интерната для незрячих, у меня серьезные проблемы со зрением, и тут такой классный результат. В тот момент я «снял» один психологический блок, осознав, что могу зарабатывать. После этого старта «ракета» пошла ввысь.

Бекжан начал оказывать техническую поддержку блогерам, тик-токерам, работая удаленно. Да, поначалу это были небольшие деньги. Парень сильно боялся спугнуть свою удачу, поэтому, переписываясь с потенциальными клиентами по WhatsApp, на аватарке не размещал свое фото из опасения, что те узнают о проблемах со здоровьем.

– Я боялся, что они подумают: это инвалид, попросит деньги и ничего не сможет сделать, – говорит Бекжан. – Написал одному сокурснику по бизнес-школе, имевшему швейный цех. Предложил свои услуги, сказав, что могу продвигать ютюб-канал его компании, создавать для него контент, тем самым расширять аудиторию и даже зарабатывать на этом. Тот согласился, назначив месячную зарплату в сумме 20 тыс. тенге.

Это был мизер, но Бекжан согласился. Полученные деньги тратил на самообразование, покупая онлайн-уроки, позволяющие обрести дополнительные навыки. Появлялись заказчики, существенно расширился круг общения.

Через два года месячный доход вырос до полумиллиона тенге. Дальше – больше.

В его услугах нуждаются бизнесмены, эксперты, певцы и прочие люди, желающие создать свои ютюб-проекты. Он для них своего рода СММ-менеджер. Занимается загрузкой контента, написанием текста, делает визуал. За три года успел поработать даже со многими знаменитостями.

Самым крупным заказом считает проект «Хотя бы в кино». С его помощью он помог защитить авторские права на ютюбе компании, снимающей фильмы. И таких успешных кейсов много.

В какой-то момент парень понял, что должен стать журналис­том. Свой выбор он объясняет желанием помочь таким же, как и он людям. И дело не только в обеспечении материального дос­татка, но и в обретении смыс­ла жизни.

– Во-первых, у нас в стране уделяется большое внимание теме построения инклюзивного общест­ва, но я не вижу прогресса в этом направлении, – высказывает свою позицию Бекжан Нурадин. – Инклюзия предполагает, что люди с инвалиднос­тью интегрируются в общество. А сейчас мы даже не можем свободно ходить в своем дворе, нет для этого усло­вий, разве что только в центре города. И обычные люди не знают, как вести себя, как общаться с людьми с ограниченными возможностями. Во-вторых, как журналист, я хочу озвучить не только проблемы людей с инвалидностью, но и показать аспекты нашей жизни, рассказать, как мы живем, как чувствуем этот мир.

Став журналистом, Бекжан Нурадин намерен поднимать тему инклюзии на самом высоком уровне, тем самым внося свою лепту в формирование инклюзивного общества в Казахстане.

В том, что, поступив на журфак и поставив перед собой задачу продвигать инклюзивное общество, сделал правильный выбор, Бекжан убедился уже в первые дни обучения в университете. Поначалу однокурсники не знали, как общаться с ним, как вести себя. Они боялись задеть, обидеть, предпочитая держаться в сторонке.

– Это свидетельствует о том, что в нашем обществе напрочь отсутствует инклюзивная культура, – убежден Бекжан Нурадин. – Я из тех людей, кто хочет, чтобы со мной общались, дружили и работали, но для этого надо быть полезным для них. Поставил перед собой такую планку и стараюсь держать ее. Например, до начала лекций наша группа общается в соцсети. Там нет никаких ограничений, все равны. Можем писать или отправлять аудиосообщения. С первых дней учебы постарался максимально показать свои навыки владения техническими инструментами, снискав славу ютюбера, человека, знающего и применяющего разного рода программы, о существовании которых мои однокурсники даже не догадывались. У них появились вопросы: как, будучи незрячим, я смог все это освоить? Стали просить помочь что-то сделать, разъяснить.

Бекжан продолжает смело ломать стереотипы, предлагая помощь однокурсникам, охотно консультируя их по всем возни­каю­щим вопросам, выражая готовность в любой момент прийти на помощь. Такую возможность он считает своей сильной стороной. Люди с инвалидностью, уверен он, должны развить в себе какой-то навык, освоить какие-то знания, которые помогут жить полной жизнью.