Подозреваемого в хищении около 1 млрд тенге казахстанца экстрадировали из Турции

Министерство юстиции Турции удовлетворило запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче гражданина РК, находящегося в международном розыске с 2014 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ГП РК.

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Мужчина подозревается в хищении денег строительных компаний на общую сумму около 1 млрд тенге. Данные средства были предназначены для строительства объектов социального назначения, среди которых была больница, отметили в генпрокуратуре.

Сегодня подозреваемый был экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.Он водворен в следственный изолятор в Астане.

За совершение вышеуказанного преступления ему грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добавили в ведомстве.