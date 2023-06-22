Подозреваемую в наркосбыте экстрадировали в Казахстан из Турции

Из Турции в Казахстан экстрадировали подозреваемую в незаконном обороте наркотических средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Скриншот с видео Генпрокуратуры РК

Министерство юстиции Турции удовлетворило запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче подозреваемой в незаконном хранении для сбыта и сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

«В ходе расследования дела подозреваемая скрылась от органа уголовного преследования и была объявлена в международный розыск.

Сегодня сотрудники Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Казахстана экстрадировали подозреваемую в cтрану для привлечения к уголовной ответственности. Она водворена в следственный изолятор города Астана», – проинформировали в высшем надзорном органе РК.

Женщине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.