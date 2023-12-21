Подозреваемые в убийстве почти 2 месяца прятались в крошечном блиндаже (видео)

Двое мужчин 22 и 33 лет в октябре этого года убили своего знакомого и для сокрытия следов преступления сожгли его тело.

«Создана специальная следственно-оперативная группа. На днях было установлено местонахождение подозреваемых: всё это время они прятались в блиндаже (размером 3 на 1,3 метра, высотой 1,7 метра), что в 2 км от трассы Алматы – Астана. Там же они смастерили для себя импровизированную ночлежку и место для приема пищи.

Оба злоумышленника ранее привлекались к уголовной ответственности за кражу и разбойное нападение. Они признались, что убили знакомого из-за неприязненных отношений. Подозреваемые взяты под стражу», – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Куатбек Науатов.