Подозреваемых в хищении газа в Узбекистане задержали в Жамбылской области
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Ущерб оценен в 10 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
Полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории района Турара Рыскулова задержали граждан, находящихся в межгосударственном розыске.
«Двое граждан Узбекистана подозреваются в совершении хищения природного газа в особо крупном размере на сумму более 288 млрд сумов, или 10 млрд тенге в Самаркандской области соседнего государства», — сказали в правоохранительных органах.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания с последующей передаче узбекской стороне