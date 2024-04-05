Подозреваемых в хищении газа в Узбекистане задержали в Жамбылской области

Полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории района Турара Рыскулова задержали граждан, находящихся в межгосударственном розыске.

«Двое граждан Узбекистана подозреваются в совершении хищения природного газа в особо крупном размере на сумму более 288 млрд сумов, или 10 млрд тенге в Самаркандской области соседнего государства», — сказали в правоохранительных органах.