Подозреваемых в покушении на убийство задержали в Улытау

Полицейские области Улытау задержали подозреваемых, три года находившихся в розыске за покушение на убийство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

По информации ДП региона, сотрудники УБОП области совместно с коллегами из Жамбылской области задержали уроженцев Жезказгана – двух мужчин в возрасте 31 года и 35 лет. Задержанные подозреваются в покушении на убийство двух человек в июне 2020 года в Караганде.

"На парковке одного из жилищных комплексов у подозреваемых возник конфликт с потерпевшими, во время которого они несколько раз выстрелили и скрылись. Потерпевшие с огнестрельными ранениями были доставлены в медицинское учреждение", - рассказал начальник ДП области Улытау Кайыркен Алиев.

Подозреваемые арестованы. Проводятся следственные мероприятия, добавил он.