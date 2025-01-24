Подозреваемых в пропаганде экстремизма задержали в Астане и Косшы
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У них изъяли религиозные материалы и другие вещественные доказательства
Сотрудники КНБ при координации органов прокуратуры в городах Астана и Косшы Акмолинской области задержали четверых граждан Казахстана, сообщает Kazpravda.kz
Они подозреваются в пропаганде терроризма, организации и участии в экстремистской деятельности, а также вербовке новых сторонников.
В ходе обысков по местам жительства изъяты религиозные материалы и другие вещественные доказательства.
«Ведется досудебное расследование по статьям 256, 259 и 405 УК РК. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», – говорится в сообщении комитета.