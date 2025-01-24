Подозреваемых в пропаганде экстремизма задержали в Астане и Косшы

У них изъяли религиозные материалы и другие вещественные доказательства

Фото: пресс-служба КНБ РК

Сотрудники КНБ при координации органов прокуратуры в городах Астана и Косшы Акмолинской области задержали четверых граждан Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Они подозреваются в пропаганде терроризма, организации и участии в экстремистской деятельности, а также вербовке новых сторонников.

В ходе обысков по местам жительства изъяты религиозные материалы и другие вещественные доказательства.