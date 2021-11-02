Подписано соглашение с Facebook

МИОР и Facebook опубликовали на своих официальных аккаунтах совместное заявление, в котором говорится, что Министерство информации и общественного развития РК и Facebook пришли к соглашению о тесном сотрудничестве по вопросам противодействия вредоносному контенту с акцентом на защиту прав детей в Интернете.

«С целью оказания содействия Правительству Республики Казахстан в решении вопроса повышения безопасности информационного пространства со стороны Facebook предоставлен Казахстану прямой эксклюзивный доступ к внутренней Системе уведомления о контенте (Content Reporting System – CRS). CRS позволит министерству оперативно сообщать о контенте, содержащем нарушения как глобальной контентной политики Facebook, так и национального законодательства Республики Казахстан», – говорится в заявлении.

Как отмечают стороны соглашения, Казахстан – первая страна в Центральной Азии, которая получила доступ к CRS и уже подключилась к прямому каналу связи с международной командой Facebook, отвечающей за контентную политику.

– Facebook с удовлетворением отмечает совместную работу с Правительством Казахстана, особенно в направлении обеспечения безопасности детей в Интернете. В качестве первого шага на пути к нашему долгосрочному сотрудничеству мы рады предоставить Правительству Казахстана доступ к Системе уведомления о контенте, которая, как мы наде-

емся, поможет уполномоченным органам Правительства Казах­стана более эффективно и действенно бороться с вредоносным контентом. Команда Facebook также продолжит проводить обучение казахстанских специалистов в интересах обеспечения безопасности киберпространства, – заявил региональный директор Facebook по связям с общественностью Джордж Чен.

Представители МИОР со своей стороны также отметили достигнутый высокий уровень двустороннего сотрудничества с Facebook.

Обе стороны также пришли к соглашению об установлении постоянного механизма взаимодействия, в том числе предусмат­ривающего определение уполномоченного представителя от регионального офиса Facebook, который будет тесно работать с МИОР по различным аспектам.

«Министерство выражает уверенность, что использование Системы уведомления о контенте позволит повысить оперативность и в целом эффективность проводимой работы по противодействию распространению противоправного контента на платформах Facebook и Instagram. Пользуясь случаем, министерство подчеркивает свою приверженность проводимому курсу на построение безопасного информационного пространства и готовность к выстраиванию конструктивного диалога и налаживанию сотрудничества с интернет-компаниями, предоставляющими свои услуги населению Казахстана», – отмечено в тексте совместного заявления.

28 октября 2021 года командой Facebook проведен тренинг для специалистов министерства по работе с Системой уведомления о контенте, а также по контентной политике Facebook и Стандартам сообщества. С начала ноября министерство приступит к работе в CRS.