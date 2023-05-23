Подпольная нарколаборатория работала на рыболовной станции возле Астаны

Полицейские задержали троих жителей Астаны 49, 48 и 47 лет, которые выращивали дикорастущую коноплю, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

При обыске в частном доме одного из мужчин в бане нашли 6 кустов конопли и 26 кустов в горшках. Также обнаружено оборудование – вентиляторы для растений, лампы температурного режима, сухие и жидкие удобрения.

Еще 55 кустов конопли в горшках и 9 полиэтиленовых свертков с наркотическим веществом стражи порядка изъяли возле озера Коктал на рыболовной станции, где работали мужчины. Горшки с кустами конопли они перевозили и выращивали в подпольной лаборатории на территории хозяйства.

Задержанные взяты под стражу. Им предъявлены обвинения по части 3 уголовной статьи «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».