Подпольный цех по производству «Белизны» накрыли в Туркестанской области

Закон и Порядок
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Изъято свыше 1 500 единиц поддельной продукции

Фото: пресс-служба МЮ РК

В Туркестанской области прекращена деятельность подпольного цеха по производству контрафактной бытовой химии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минюст 

«18 декабря сотрудниками органов юстиции на основании обращения представителя владельца товарного знака «Белизна» выявлен подпольный цех по производству моющих средств и бытовой химии. Цех располагался в частном доме на территории села Абай Келесского района Туркестанской области в 50 км от границы с Республикой Узбекистан», - говорится в сообщении министерства.

В ходе внеплановой проверки у индивидуального предпринимателя «К» установлен факт незаконного использования товарного знака «Белизна». Изъято свыше 1 500 единиц поддельной продукции (моющих и дезинфицирующих средств), изготовленной с грубым нарушением прав интеллектуальной собственности. Причинённый ущерб правообладателю составил более 3 млн тенге.

«Необходимо отметить, что подпольный бизнес осуществлял массовое незаконное производство и фасовку продукции в помещении площадью более 800 кв м, а также поставлял её на оптовые рынки южных регионов Казахстана. Нелегальная продукция быстро находила спрос из-за низкой цены, однако её скрытая опасность ставит под угрозу здоровье тысяч граждан», – рассказали в Минюсте. 

Поддельные моющие средства, как правило, изготавливаются из дешевых и низкокачественных компонентов, которые не соответствуют стандартам безопасности. Такая продукция может содержать токсичные вещества и аллергены, вызывающие кожные раздражения, аллергические реакции, заболевания дыхательных путей и даже отравления.

Рассматривается вопрос о привлечении виновного к ответственности. Материалы дела находятся в производстве Департамента юстиции Туркестанской области, добавили в Минюсте.

#производство #контрафакт #подпольный цех #Белизна

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