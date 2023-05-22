Подростка искали ночью в реке в Атырау

Атырауские полицейские спасли подростка, спрыгнувшего с моста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Скриншот с видео ДП Атырауской области

20 мая около 22:30 во время патрулирования реки Урал полицейские получили сообщение, что с центрального моста в воду спрыгнул неизвестный.

На помощь тут же прибыли подполковник полиции Абу Нурлан, капитан полиции Ришат Беркалиев, сотрудник транспортной инспекции Батырбек Жиреншин и старший лейтенант полиции Батырбек Камалов, лейтенант полиции Заурбек Шайхатов.

Поиск человека ночью был затруднительным, но стражи порядка сумели его найти.

Спрыгнувшим с моста оказался подросток 2006 года рождения. В отношении его действий следственно-оперативная группа приступила к проверке.