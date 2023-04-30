Подростки беспричинно избили сверстников в Актюбинской области
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Несовершеннолетних, избивших сверстников, установили в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
28 апреля при мониторинге соцсетей стражи порядка выявили видео, где группа молодых людей избивает своих сверстников.
Как проинформировали в полиции, инцидент произошел в городе Алге. Здесь несколько подростков, разъезжая на автомобиле «Нива», встретили на улице своих сверстников и беспричинно избили их.
Участников инцидента доставили в отдел полиции, с ними и их родителями провели профилактическую беседу.
В отношении задержанных начали досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Хулиганство».
Авто, принадлежащее родителям одного из задержанных, водворили на спецстоянку.