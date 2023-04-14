Подростки попали в полицию после драки на футбольном турнире в Кызылорде

408
В городе Кызылорде подрались участники футбольного турнира. Проводится расследование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.
В соцсетях распространяется видео с дракой подростков.
Как проинформировали в областном ДП, инцидент произошел 13 апреля на футбольном поле в одной из школ областного центра. За медицинской помощью никто не обращался.
«Участников драки доставили в полицию для разбирательства. Их действиям будет дана правовая оценка.
Вместе с тем в полицию для выяснения обстоятельств дела доставлены и организаторы спортивного турнира, между участниками которого и произошел конфликт», – отметили в полиции.
Ведется следствие по уголовной статье «Хулиганство».