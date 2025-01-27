Подростковая беременность: в Минздраве озвучили статистику

Количество случаев беременности и родов среди подростков 15-17 лет в минувшем году снизилось в сравнении с 2023 годом на 10,2%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Также на 13,4% уменьшилось количество абортов среди девочек, вступивших в ранние половые отношения.

Состояние репродуктивного здоровья сегодняшних детей и подростков, вступающих в фертильный возраст, напрямую будет влиять на демографические процессы последующих 10–15 лет, отметили в Министерстве здравоохранения.

Подростковая беременность относится к чувствительным социально значимым показателям, так как рано забеременевшие девушки теряют возможность получить образование, сталкиваются с социальными проблемами, в их поведении повышены суицидальные наклонности и психологические расстройства.

Состояние репродуктивного здоровья девочек-подростков в современных условиях обусловлено ранним началом половой жизни, половой дебют среди подростков составляет 16,5 лет.

По данным исследования Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), доля подростков, использующих современные средства контрацепции как в целом по стране, так и по регионам, с максимальными значениями, не превышает 20%.

Консультации специалистов по вопросам здорового образа жизни, охраны репродуктивного и психического здоровья, в том числе профилактики ранней половой жизни, планирования семьи, использования контрацептивных средств, предупреждения нежелательной беременности можно получить в Молодежных центрах здоровья, которые работают в каждом регионе.