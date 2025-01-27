Подростковая беременность: в Минздраве озвучили статистику

Здравоохранение
124
Венера Баталова
корреспондент

Количество случаев беременности и родов среди подростков 15-17 лет в минувшем году снизилось в сравнении с 2023 годом на 10,2%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Также на 13,4% уменьшилось количество абортов среди девочек, вступивших в ранние половые отношения.

Состояние репродуктивного здоровья сегодняшних детей и подростков, вступающих в фертильный возраст, напрямую будет влиять на демографические процессы последующих 10–15 лет, отметили в Министерстве здравоохранения.

Подростковая беременность относится к чувствительным социально значимым показателям, так как рано забеременевшие девушки теряют возможность получить образование, сталкиваются с социальными проблемами, в их поведении повышены суицидальные наклонности и психологические расстройства.

Состояние репродуктивного здоровья девочек-подростков в современных условиях обусловлено ранним началом половой жизни, половой дебют среди подростков составляет 16,5 лет.

По данным исследования Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), доля подростков, использующих современные средства контрацепции как в целом по стране, так и по регионам, с максимальными значениями, не превышает 20%.

Консультации специалистов по вопросам здорового образа жизни, охраны репродуктивного и психического здоровья, в том числе профилактики ранней половой жизни, планирования семьи, использования контрацептивных средств, предупреждения нежелательной беременности можно получить в Молодежных центрах здоровья, которые работают в каждом регионе.

#подростки #аборт #беременность

Популярное

Все
Израильские технологии хотят применить при модернизации ирригационных каналов в РК
Две жительницы Уральска вымогали деньги у студенток и школьниц
В каких соревнованиях примут участие казахстанцы на этой неделе
Девушка провалилась под лед на Иртыше
За 2 года изъято более тысячи единиц оружия - МВД
Казахстанские конькобежки завоевали «бронзу» на этапе Кубка мира в Канаде
Президент Колумбии развернул самолеты с депортируемыми иммигрантами из США
Более 86% избирателей проголосовали за Лукашенко на выборах в Беларуси
В каких регионах чаще травмируются работники на производстве
Более 4 тысяч км новых республиканских дорог построят в Казахстане
Министр обороны вручил Боевое знамя войсковой части Сил специальных операций
Наркотики под видом кондитерского мака продавали в Павлодарской области
Кредиторская задолженность медорганизаций снизилась на 44% - глава Минздрава
Подростковая беременность: в Минздраве озвучили статистику
Дизайн медалей Азиады-2025 года опубликовали в Китае
10 новых отечественных фильмов увидят казахстанцы в 2025 году
Контент для взрослых смотрели в школах Жетісу
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Кызылорда – наша гордость, слава, история
В столице взлетела цена на картофель: что говорят в акимате
Десантники спасли поселок от затопления в Алматинской области
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Торговые сети завышали цены на картофель – Минторговли
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Игроман перерезал горло своим родственникам в Астане
Регионы с общими климатическими проблемами должны сотрудничать для их решения
Свыше 12 млн казахстанцев обещает обеспечить газом Минэнерго в 2025 году
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Как молодежь Астаны может переехать из арендного жилья в собственное
Как поменять пищевые привычки детей?
Транснациональную ОПГ задержали в Жетісу
Институциональное становление Академии наук завершено
Работники охранного агентства «отжимали» бизнес у предпринимателей Алматы
Верховный суд подтвердил право военнослужащего на компенсацию за жилье
Около ста семей стали обладателями квартир в Косшы
На улице – чище, на сердце – теплее
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год

Читайте также

Кредиторская задолженность медорганизаций снизилась на 44% …
Минздрав запустил программу оценки знаний врачей-акушеров
Медицинский туризм: иностранцам делают сложные операции в Ш…
Объем производства фармпродукции резко вырос в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]