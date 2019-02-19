Подросток нанес ножевые ранения сверстнику в Карагандинской области

В Карагандинской области сотрудники полиции задержали подростка, который нанес ножевые ранения сверстнику, передает Kazpravda.kz
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"18 февраля в больницу Каркаралинского района с непроникающими ножевыми ранениями госпитализирован 14-летний подросток. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 107 УК РК. Следственно-оперативной группой отдела полиции Каркаралинского района установлен 15-летний несовершеннолетний, который в присутствии законного представителя признался, что в ходе возникшей ссоры нанес указанные ранения потерпевшему", – сообщила пресс-служба ДП Карагандинской области.
Отмечается, что в настоящий момент начато досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.