Подросток погиб при падении с высотки в Атырау

Полиция города Атырау начала расследование по факту гибели подростка, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

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Вчера к полуночи в Атырау был обнаружен труп подростка.

«2 марта около 23:30 подросток 2007 года рождения погиб при падении с высоты с одной из многоэтажек микрорайона Алмагуль в Атырау. В настоящее время ведется расследование», – проинформировали в Департаменте полиции области.

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