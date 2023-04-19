Избили подростка без причины: видео "групповой драки" прокомментировали в полиции Мангистау

Департамент полиции Мангистауской области прокомментировал видео с дракой подростков, распространившееся в социальных сетях, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

Как сообщили в Департаменте полиции Мангистауской области, 5 апреля около 22:00 в селе Бейнеу 16-летний подросток избил без причины своего ровесника.

Информация о пострадавшем поступила стражам порядка 6 апреля около 22:26 из больницы Бейнеуского района.

Ведется расследование по части 2 уголовной статьи «Хулиганство». Иная информация в интересах следствия не разглашается, добавили в ДП.

Внимание – в видео присутствует ненормативная лексика!