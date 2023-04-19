Избили подростка без причины: видео "групповой драки" прокомментировали в полиции Мангистау
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Департамент полиции Мангистауской области прокомментировал видео с дракой подростков, распространившееся в социальных сетях, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как сообщили в Департаменте полиции Мангистауской области, 5 апреля около 22:00 в селе Бейнеу 16-летний подросток избил без причины своего ровесника.
Информация о пострадавшем поступила стражам порядка 6 апреля около 22:26 из больницы Бейнеуского района.
Ведется расследование по части 2 уголовной статьи «Хулиганство». Иная информация в интересах следствия не разглашается, добавили в ДП.
Внимание – в видео присутствует ненормативная лексика!