Подросток распылил перцовый баллончик в школе Алматы, 7 учеников госпитализированы

В полиции заверили, что примут меры в отношении родителя учащегося.

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В ЦОУ ДП Алматы поступило сообщение о том, что в Алмалинском районе ученик 9-го класса общеобразовательной школы №96 на перемене в уборной комнате распылил перцовый баллончик, передает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции города.

В результате 7 учеников доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, отметили в ДП.

По данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района будут приняты меры в отношении родителя учащегося в соответствии со ст. 127 КоАП РК.

Материал будут вынесен на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, добавили в полиции.